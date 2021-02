On peut toujours compter sur TikTok pour nous divertir : des challenges de danse virale, aux avis sur les produits Amazon et tendances mode obscures , tout le monde y trouve son compte. Les dermatologues semblent d'ailleurs avoir eu vent de la popularité croissante de TikTok et désormais, au lieu de limiter leurs réactions et leurs conseils à leurs rendez-vous au cabinet, ils nous font part de leurs points de vue depuis leur iPhone.