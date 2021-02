The Real Catwalk : des photos de mannequins célébrant la diversité

Je veux que les autres ressentent ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai participé à The Real Catwalk, toute l'énergie accumulée prête à exploser. Depuis mon premier défilé, ma carrière de mannequin de trans plus-size est vraiment montée en flèche ! De Calvin Klein à Nike, The Real Catwalk m'a vraiment donné les outils nécessaires pour que je puisse être confiante et assurer le show devant certains des plus grands clients du monde. Il était si important pour moi de continuer à me montrer et à faire partie de ce mouvement, de montrer que nous sommes capables et dignes de la plus grande réussite… Nous ne pouvons plus nous contenter d'un geste symbolique ou d'un moment de diversité, il est temps que l'inclusivité s'enracine dans cette industrie et cette communauté de la mode. The Real Catwalk allumera cette allumette et mettra le feu à un nouveau défilé !!!