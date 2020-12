A-t-on réellement “perdu” notre année 2020… ou a-t-elle été étrangement bénéfique ?

"Il y a tant d'études qui établissent un lien entre le sens et le but de la vie et la longévité, la diminution du taux de mortalité et l'amélioration générale de la santé", explique Marta Zaraska, rédactrice scientifique et auteure de Growing Young : How Friendship, Optimism and Kindness Can Help You Live to 100 . Marta fait référence à une étude du Royaume-Uni qui affirme que les Britanniques étaient plus heureux pendant la Seconde Guerre mondiale qu'ils ne l'étaient dans les années 80. "La raison la plus probable est que lorsque les temps sont durs, les gens sont plus susceptibles de chercher un sens à leur vie", dit Marta, "et rechercher un sens est le plus grand prédicteur d'être heureux dans sa vie".