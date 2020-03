7 projets DIY ultra-simples pour rafraîchir votre intérieur

Si seulement j'avais le temps... C'est un peu ce qu'on se dit à chaque fois qu'on prévoit de se lancer dans un projet de bricolage à la maison. Il faudrait refaire un placard, et la finition du plafond aurait bien besoin d'une couche de peinture ! Puis, la vie suit son cours : on reçoit de la famille, on a du boulot par dessus la tête ou nos séries préférées à binger (chacun ses priorités). Et paf, une fois de plus, nos projets de fabrication d'un lit en palettes et de rénovation de la cuisine passent à la trappe.