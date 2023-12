8 Paare erzählen, wie sie Weihnachten zusammen verbringen

Wir haben das große Glück, dass wir davon nicht allzu stark betroffen sind. Weil wir jede Woche im Voraus planen, was wir essen, und dementsprechend auch nur das einkaufen, was wir wirklich brauchen, hat unsere wöchentlichen Ausgaben enorm reduziert. Dieses Maß an Organisation war für uns beide eine tolle Veränderung. Es macht das Leben wirklich so viel leichter und bedeutet, dass wir zu Weihnachten nicht wie sonst viel zu viel kaufen – noch dazu ist es besser für den Planeten. Eine Gewohnheit, die wir definitiv beibehalten werden!