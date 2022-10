Nein, Therapeut:innen sollten nicht über ihre Patient:innen posten

Natürlich sehen sich nicht bloß Therapeut:innen Kristinas Content an. Da Therapie-Patient:innen nur selten so ehrliche Einblicke in die Gedanken ihrer Therapeut:innen bekommen, ist es kaum überraschend, dass dieser Clip so viral ging. Trotzdem freuen sich nicht alle über solche Einblicke – vor allem diejenigen, die gerade eine Therapie machen . „Jetzt habe ich Schiss vor meiner nächsten Sitzung. Ich will nicht, dass sich mein:e Therapeut:in unwohl fühlt“, kommentierte zum Beispiel @lainey unter Kristinas Video. „Omg, das ist mir jetzt voll peinlich“, schrieb @lruth.art.