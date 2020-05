Verliebt in einen Fremden: Mein Freund und ich führen eine reine Online-Beziehung

Aber zurück zu Tom: Wir arbeiten in ähnlichen Branchen und haben gemeinsame Freunde. Deshalb folgen wir uns gegenseitig schon länger auf Insta. Ich weiß nicht, ob ich es mir nur eingebildet habe, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, seine Posts tauchten immer öfter in meinem Feed auf. Ich kann dir auch nicht genau sagen, wann ich anfing, absichtlich einen Blick auf seinen Account zu werfen. Im Laufe der Zeit fand ich heraus, dass er bald nach New York City ziehen wollte (in die Stadt, in der ich auch wohne) und davor noch eine Woche lang durch Europa reisen würde. Doch während er im Ausland war, kam Corona. Und wir hatten von da an täglich Kontakt zueinander. Ich kann mich nicht genau an die Zeitspanne erinnern; vielleicht liegt es daran, dass alles so natürlich zwischen uns ablief. Zwischen uns gab es keine Dating-Strategien oder allgemein gültige Regeln. Ich fühlte mich mit ihm, wie ich es vielleicht seit der Beziehung in meinen späten 20ern, die fast in einer Ehe endete, gefühlt habe.