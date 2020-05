Je sors avec quelqu’un que je n’ai jamais rencontré

Revenons à Tom : nous travaillons dans des industries voisines et avons des ami·es communs, nous nous suivions donc sur Instagram depuis un certain temps. Je ne peux pas dire si ses posts arrivaient souvent en haut de mon flux, et je ne sais pas non plus quand, exactement, j'ai commencé à regarder plus attentivement son compte, m'informant de ses activités. Je sais juste qu'il s'apprêtait à quitter la ville où il vivait pour New York, où j'habite, et, qu'entre-temps, il allait voyager en Europe pendant une semaine. Puis, le Covid-19 est arrivé alors qu'il était à l'étranger, et nous avons commencé à parler quotidiennement. Les détails sont flous ; peut-être est-ce parce que tout était si naturel que je ne me souviens pas vraiment du jour où les choses se sont mises en place, ou qui envoyait des messages à qui le plus souvent, ou quoi que ce soit d'autre que je devais absolument imprimer dans mon cerveau par pure stratégie. Bien au contraire, tout coulait de source, comme je n'en avais plus fait l'expérience depuis peut-être la relation de la fin de ma vingtaine qui a failli se terminer par un mariage.