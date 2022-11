Werkstudentin, 24: So lebt es sich mit 16.851 € Jahresgehalt in Hannover

Ich bin 24 Jahre alt und Master-Studentin im Fach Kommunikationsmanagement aus Hannover. Vor dem Master habe ich einen Bachelor in Medienmanagement gemacht und bin in meine erste eigene Wohnung gezogen. Aktuell bin ich Single, was für mich im Hinblick auf meine Finanzen ein wichtiger Punkt ist. Meine Einstellung zu Geld basiert eigentlich auf dem Grundgedanken, dass ich glücklich bin, solange ich mir keine ernsten Gedanken darüber machen muss und mir im Alltag kaufen kann, was ich möchte oder auch brauche. Ich bin keinesfalls mit viel Geld aufgewachsen und bin daher umso dankbarer, dass Geld eher eine nebensächliche Rolle in meinem Alltag spielt. Ich habe einen guten Überblick über meine Finanzen und schaffe es in der Regel auch, etwas zurückzulegen – und damit bin ich bisher fein.