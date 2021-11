Kerzenmagie: Ein kleiner Ritual-Guide für Neulinge

Dabei gilt es, alle Aspekte der Kerze zu beachten. „Überlege dir deinen Wunsch ganz gründlich: Wie lässt er sich am besten in einer Kerze widerspiegeln? Welchen Duft sollte sie ausstrahlen, wenn überhaupt? Wie lange sollte sie brennen? Welche Form sollte sie haben?“, erklärt Holly. „Greife am besten zu Soja- oder anderen pflanzenbasierten Kerzen – die sind umweltfreundlicher und das Wachs wird nicht ganz so heiß. Wenn also mal was daneben geht, tut das nicht gleich so weh. Wenn du eine Kerze kaufen möchtest, die speziell für einen bestimmten Zauber oder ein Ritual entworfen wurde, solltest du sie bei jemandem kaufen, der:die sich wirklich damit auskennt .“