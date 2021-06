Vous pouvez trouver une bougie conçue pour un usage rituel pour quelques euros seulement, dit-elle. "Dans les magasins de sorcellerie, ils vendent ces petites bougies à carillon [pour les rituels] dans un arc-en-ciel de couleurs pour généralement une somme très raisonnable. Il est donc très facile et rapide de se procurer une bougie, de lui confier son usage, d'ajouter d'autres ingrédients, d'énoncer son intention et de l'allumer. C'est vraiment l'une des magies les plus rapides et les plus faciles à pratiquer, et la flamme se consume elle-même, donc pour moi, c'est une magie autonome. Vous n'avez pas besoin de continuer à y insuffler votre énergie, il suffit de l'allumer et elle agit toute seule".