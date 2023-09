Wie eine finanzielle Angststörung aussieht & wie du damit umgehst

Im Kapitalismus steht Geld für Sicherheit. Es steht für Ressourcen. Es steht für Essen, Wasser und ein Dach über dem Kopf. Wenn wir also nicht genug Geld haben (oder fürchten, in Zukunft mal zu wenig zu haben), kann das für Stress und Angst sorgen. Das sieht auch Monica-Jones so.