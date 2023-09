Haushaltsführung, aber mit Spaß: Wie eine Finanzexpertin den Überblick behält

Mach Platz in deinem Google Kalender für deinen neuen Lieblingstermin: Bae Day. In dieser Stunde nimmst du dir die Zeit, deine Bankkonten zu öffnen und dein Geld für alles, was du in den nächsten zwei Wochen brauchst, zu verteilen. Warum Bae? Bae steht für Before Anything Else (also: vor allem anderen) – und im Idealfall fällt dieser Termin auf den Tag, an dem du deinen Gehaltsscheck bekommst, damit du dich auf dieses Ritual einlassen kannst, bevor etwas anderes mit deinem Geld passiert.