5 conseils pour mettre du fun dans vos finances

Faites de la place sur votre Google Agenda pour votre nouveau rendez-vous préféré : le "Bae Day". Au cours de cette heure privilégiée, vous prendrez le temps d'ouvrir vos comptes bancaires et de distribuer votre argent selon vos besoins pour les deux semaines à venir. C'est une version moderne du système des enveloppes. Pourquoi Bae ? Avant de servir à désigner un être cher, Bae est un acronyme pour Before Anything Else (avant toute autre chose) - et idéalement, ce rendez-vous tombera le jour où vous recevez votre salaire, ou avant que toute autre chose ne s'attaque à votre argent.