Diese Techniken sorgen für richtig gute Zungenküsse

Wenn es aber richtig gemacht wird, kann das Zungenküssen „eine Art Party in deinem Mund sein, die das Vorspiel und die Erregung intensiviert“, meint Andréa Demirjian, Kussexpertin und Autorin von KISSING: Everything You Ever Wanted to Know About One of Life’s Sweetest Pleasures . Ob du nun am Ende eines Dates einen Zungenkuss bekommst, eine lange Rummach-Session einlegst oder beim Sex ein bisschen intensiver küssen möchtest – hier kommen ein paar Techniken, die du dabei ausprobieren kannst.