Dein Horoskop im Oktober – So stehen die Sterne diesen Monat

Der Oktober steht ganz im Zeichen des Wachstums. Einige Planeten beenden in diesem Monat ihre rückläufigen Phasen und gewähren uns damit die Chance auf einen Neubeginn, während uns der Mond in den kommenden Wochen zur Weiterentwicklung ermutigt.Der Merkur schließt seine Rückläufigkeit am 2. Oktober ab, die am 9. September begann. Der transformative Pluto dreht sich am 8. Oktober im Steinbock in eine geradläufige Bahn, nachdem er seit dem 29. April rückläufig den Himmel durchzog. Der Vollmond am 9. Oktober im Widder besinnt uns auf unsere emotionalen Bedürfnisse und motiviert uns dazu, ihnen höchste Priorität einzuräumen. Am darauffolgenden Tag tritt der Merkur erneut ins Sternbild Waage und entführt uns damit zurück zum Ende des letzten Augusts.Im letzten Teil des Monats ergibt sich dann am 22. Oktober der sogenannte „Venus Star Point“ (eine Konstellation aus Venus und Sonne) im Sternzeichen Waage und tritt damit eine achtjährige Reise der Liebe und Romantik los. Schon am 23. Oktober ziehen dann Sonne und Venus gemeinsam in den Skorpion, gefolgt vom Merkur am 29. Oktober. Diese Transite verstärken unsere Intuition, Leidenschaft und Emotionen. Saturn beendet am 23. Oktober seine Rückläufigkeit, die am 4. Juni im Wassermann begann, und beschert uns karmische Konsequenzen für unsere Handlungen. Die Sonnenfinsternis am 25. Oktober im Skorpion dient als Katalysator für Neuanfänge und wichtige Anpassungen, die unsere Leben in bessere Bahnen lenken. Der Jupiter kommt am 28. Oktober rückläufig im Sternbild Fische an und transportiert uns damit geistig in die erste Maiwoche zurück. Der Monat endet schließlich mit einem rückläufigen Mars im Zwilling am 30. Oktober, der uns bis zum 16. Januar 2023 erhalten bleibt. Temperamente und Frustrationen erreichen jetzt ihren Höhepunkt, weil wir in wichtigen Projekten nun einfach nicht voranzukommen scheinen. Setze auf Offenheit und Ehrlichkeit, um am 31. Oktober eventuellen Streits vorzubeugen, und erspare dir damit ein gruseliges Monatsende.Im Folgenden haben wir dir all die astrologischen Einblicke in dein Sternzeichen zusammengestellt, die dich während der ersten Herbstwochen begleiten.