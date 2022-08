Uranus ist rückläufig & stellt unsere Welt auf den Kopf

Der Uranus ist ein äußerer Planet, der unsere langfristigen Ziele beeinflusst. Weil er etwa sieben Jahre lang in einem Sternbild verweilt, konzentrieren wir uns während dieser Phase häufig auf individuelle Lebensbereiche. Im Falle dieses speziellen Transits nimmt der Uranus auf kollektiver Ebene starken Einfluss. „Uns stehen große Veränderungen bevor“, meint die Astrologin Lisa Stardust . „Im Stier , seinem unliebsten Sternbild, bringt er die Grundsteine ins Wanken, auf denen wir unsere Leben aufgebaut haben. Strukturen brechen jetzt in sich zusammen. Das gilt auch für unsere finanziellen Investitionen und unsere Beziehungen – alles entwickelt sich jetzt in neue Richtungen.“