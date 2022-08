Was das Liebesviereck in Never Have I Ever 3 so grandios macht

Dein Wunsch nach einer solchen Beziehung kann sich im Laufe der Zeit auch ändern. Obwohl Ramakrishnan selbst in einer ganz anderen Lage ist als ihr Charakter Devi – sie ist in einem sehr diversen Viertel im kanadischen Mississauga aufgewachsen und hatte bisher vor allem Beziehungen mit Männern of color –, versteht sie, warum Devi erst so skeptisch auf Des reagiert. „Sie hat viele unterbewusste Vorurteile. Das können wir ruhig so sagen“, räumt Ramakrishnan ein. Und diese verinnerlichten Vorurteile und Stigmata, die Devi in der Serie erst so offen auslebt, kennen viele Leute in der Realität nur zu gut.