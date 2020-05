Mit diesen Songs von Never Have I Ever fühlst du dich wieder wie ein Teenie

Klischeemäßig werden Nerds in Filmen und Serien immer als sehr schüchterne, aber extrem schlaue Außenseiter dargestellt. Im Handlungsverlauf lernen wir sie dann schätzen und merken, das sie überraschend liebenswert sind – und manchmal lustig, hilfsbereit oder auch hoffnungslos romantisch . Etwas, das allerdings so gut wie nie mit den Geeks in Verbindung gebracht wird, ist sexuelles Verlangen. Bis jetzt. Denn in Mindy Kalings neuer Teenie-Serie Never Have I Ever (auf Deutsch: Noch nie in meinem Leben) sind die drei Hauptfiguren und Außenseiterinnen aber mal so richtig horny.