Da draußen gibt es jede Menge Musik. Und einen Haufen Filme. Wenn man diese beiden Stützen der Popkultur kombiniert, kommt was heraus? Genau, Musikfilme! Ob Künstlerbiographien, Mockumentarys über das Tourleben, gescheiterte Karrieren fiktiver Stars oder aber die Erfolgsgeschichten aufstrebender Rockbands, der Mikrokosmos Musikindustrie bietet einige der spannendsten Storys, die das Kino je gesehen hat. Wir haben die Filmkiste aufgemacht und präsentieren euch in der Slideshow alle Klassiker von B wie Beatles bis X wie Jamie Foxx (okay, so halb), der für den Film Ray im Jahr 2005 sogar einen Oscar erhielt. Viel Spaß, Musik an & Film ab!