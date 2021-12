Urlaubsanspruch bei Liebeskummer: ratsam oder nicht?

Am Montagmorgen wachte Vanese in ihrer gemeinsamen Wohnung auf und schleppte sich ins Büro. „Mein Arbeitsplatz war der letzte Ort, an dem ich an diesem Tag sein wollte“, sagt sie. „Ich kam rein, sprach mit einer Kollegin und brach daraufhin zusammen.“ Vanese wurde an diesem Morgen von der wöchentlichen Besprechung des Unternehmens entschuldigt. Sie weinte den ganzen Tag über auf der Toilette und verließ die Arbeit am Abend, ohne ihr Arbeitspensum geschafft zu haben. „Ich konnte mich offensichtlich nicht richtig konzentrieren“, erklärt sie und fügt hinzu, dass sie sich aufgrund des angespannten Verhältnisses zu ihrem Vorgesetzten nicht in der Lage fühlte, ihm mitzuteilen, was sie zu diesem Zeitpunkt durchmachte.