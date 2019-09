Die drei großen Lügen bei Liebeskummer & warum sie Bullshit sind

Eines Tages wachst du vergeben auf, gehst aber abends als Single ins Bett. Dazwischen eine Trennung, deren Folgen dich früher oder später einholen und in ein Nervenbündel verwandeln. Neben dem eigentlichen Trennungsschmerz kommt aber noch erschwerend hinzu, dass man mit den Reaktionen seiner Umwelt zurechtkommen muss. Nachdem du nämlich die bittere Wahrheit „Wir haben Schluss gemacht!“ ausgesprochen hast, scheinen viele Menschen das als Bitte misszuverstehen, all ihre Ratschläge und Meinungen zum Thema Liebeskummer auszupacken. Neben nett gemeinten Floskeln wie „Melde dich bei mir, wenn du was brauchst!“ oder dem Salz-in-die-Wunde-Klassiker „Ihr saht doch immer so glücklich aus!“, kommt vielen – zugegeben wohlmeinenden – Mitmenschen auch schlichtweg viel Bullshit über die Lippen, wenn es um das Ende einer Beziehung geht.