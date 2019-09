Das klingt zwar sehr beruhigend, aber es stehen einfach immer noch zu wenig Mittel zur Verfügung. In einer perfekten Welt könnte man einfach zur Hausärztin oder zum Hausarzt gehen und dort eine Überweisung zur entsprechenden Spezialistin oder zum Spezialisten bekommen. Doch so einfach ist das leider nicht, auch in Deutschland nicht. Zu oft muss man Monate, wenn nicht sogar Jahre auf einen Therapieplatz warten. Außerdem wird der wirtschaftliche Aspekt oft nicht bedacht: Wenn man nicht in die seelische Gesundheit der Mütter investiert, kann das Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben, so Dr. Seneviratne. „Leider bekommen viele Frauen nicht rechtzeitig die Hilfe, die sie brauchen würden. Hausärzt*innen sind zum Teil schlecht informiert, Symptome werden kleingeredet oder nicht ernst genommen und es gibt zu wenig Fachkräfte – es gibt also noch viel zu tun.“