Nein, es wird eure Beziehung nicht retten, wenn ihr sie öffnet

Wenn die Nicht-Monogamie in einer Beziehung funktioniert, ist das also all die Mühe wert. Nicht-monogame Beziehungen werden immer weiter normalisiert – doch leider rückt die dafür erforderliche Arbeit dabei bei der öffentlichen Darstellung von Polyamorie oft in den Hintergrund. Sam, der:die aktuell zwei Partner:innen und eine Freundin hat, findet, dass diese „dreckige Wäsche“ in Gesprächen über offene Beziehungen häufig unter den Teppich gekehrt wird. Stattdessen gilt Polyamorie bei manchen als „moralisch überlegenes“ Beziehungsmodell. Das ist es nicht; es ist einfach bloß ein anderes Modell, das für dich funktionieren – oder eben auch nicht funktionieren – kann. Insbesondere in queeren Kreisen wird Polyamorie aber dennoch als „richtiges“ Modell angepriesen.