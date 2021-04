Pourquoi mes ongles sont bosselés et striés – & comment les soigner

Mais il existe également d'autres facteurs, alors pour le moment, imaginons que ce ne soit pas le stress. Si vous êtes en vacances ou de nature peu stressé·e, dans ce cas, cela pourrait être votre alimentation. Les carences en protéines, en vitamine A, en calcium et en zinc sont les plus susceptibles d'apparaître sur les ongles, alors assurez-vous de consommer suffisamment de ces nutriments. Si vous êtes sûr·e d'obtenir vos apports, vous pouvez toujours envisager de prendre des suppléments , surtout si vous ne consommez pas de produits laitiers et que votre alimentation ne contient pas beaucoup de calcium. Le zinc se trouve dans de nombreuses graines, noix, céréales complètes et œufs, et la vitamine A dans les patates douces, les poivrons rouges, les carottes et les légumes à feuilles vertes. Une visite chez votre médecin généraliste pour une analyse sanguine vous permettra de déterminer plus précisément ce qui vous manque, mais un complément alimentaire n'est pas une mauvaise idée, étant donné qu'il n'est pas toujours possible de cocher tous les nutriments dont vous avez besoin chaque jour.