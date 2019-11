Pourtant, vos ongles sont 10 fois plus poreux que votre peau. Comme on se lave les mains plusieurs fois par jour, ils sont d’autant plus exposés aux dessèchements que notre peau. Supprimer la couche protectrice de vos ongles les exposent donc à de multiples agressions et possibles infections. Si vous ne pouvez vraiment pas attendre donc, demandez à votre esthéticienne de vous donner quelques conseils pour retirer le produit efficacement, mais attendez-vous à avoir à acheter de l’acétone, beaucoup de cotons et des feuilles d’aluminium.