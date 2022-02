Êtes-vous sûr·e de bien muscler votre périnée ?

En tant que journaliste spécialisée dans la santé des femmes, j'ai toujours considéré que j'étais plutôt bien informée. Je sais ce qu'est un plancher pelvien, ce qu'il fait et pourquoi il est important de le faire travailler. Je n'ai pas non plus vécu de grossesse , d' accouchement ou de ménopause - les trois événements de la vie les plus souvent associés aux problèmes du plancher pelvien - et pendant des années, j'ai essayé (bien que sporadiquement) de faire mes exercices de Kegel de façon semi-régulière.