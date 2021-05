Sourcils “Browtox” : le traitement sans aiguille qui illuminera votre visage

Après une mise en forme appropriée de 45 minutes par un professionnel des sourcils et une trousse de trois outils à emporter à la maison (avec des instructions d'experts), mes sourcils n'ont jamais paru plus fournis et plus liftés à la fois. Je suis toujours fatiguée et je n'aime pas mon reflet sur Google Meet, mais je dois reconnaître que je dors un peu mieux en sachant que j'ai économisé environ 1 000 $ (environ 822 €) ce mois-ci, soit le coût moyen d'un lifting des sourcils au Botox à New York.