Mémoire & violences sexuelles : défaire les récits de la culture du viol

"It was rare, I was there, I remember it all too well," ("C'était rare, j'étais là, je ne m'en souviens que trop bien"), chante Taylor Swift. Sa mémoire est son témoin indéniable, mais cette déclaration est une affirmation qu'elle fait pour elle-même. Les propos de Swift trouvent un écho chez de nombreuses personnes, car nos souvenirs valident les parties de nos vies que la société met en doute.