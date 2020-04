Lettre à nos lecteur·trices : ensemble plus que jamais !

Alors, voici notre plan. Vous nous partagez vos idées, et nous continuerons à vous tenir informé·e·s, à vous inspirer et vous aider à envisager l'avenir avec espoir. Même si ce qui s'en vient semble incroyablement effrayant et que vous voulez vous cacher dans votre salle de bain. S'il vous plaît… sortez de votre salle de bain. Il est normal d'avoir peur. Et il est normal de demander de l'aide. Nous avons toujours considéré Refinery29 comme un espace sûr et une référence pour notre communauté - la famille que nous avons choisie. Et le fait d'être connecté·e à distance tou·te·s ensemble le prouve plus que jamais. Ainsi, afin de mieux nous soutenir les un·e·s et les autres, nous voulons savoir à quoi ressemblent vos journées dans cette nouvelle réalité, comment vous vous sentez, ce qui vous apporte du réconfort ou vous empêche de dormir la nuit, et, bien sûr, ce que nous pouvons faire pour vous aider. Nous sommes même curieu·ses·x de connaître votre arrière-plan Zoom préféré pour les happy hours virtuels ! Remplissez le formulaire ici pour échanger avec nous. Tout ce que vous nous communiquerez influencera directement le travail que nous faisons actuellement, des réponses aux questions qui vous viennent le plus fréquemment en tête à la planification de futurs articles et outils qui peuvent tou·te·s nous guider durant cette situation.