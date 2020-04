Deswegen haben wir uns folgenden Plan überlegt. Jede*r von euch erzählt uns, was ihr auf dem Herzen habt und wir geben unser Bestes, euch zu informieren, zu inspirieren und euch dabei zu helfen, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Auch wenn die Zukunft im Moment unglaublich beängstigend wirkt und man sich am liebsten im Badezimmer verstecken würde. Bitte, kommt raus aus dem Bad. Es ist okay, Angst zu haben. Es ist okay, um Hilfe und Unterstützung zu bitten. Wir sehen Refinery29 schon immer als Safe Space für unsere Community, unsere Wahlfamilie. Eine tiefe Verbindung mit anderen haben zu können, ist heute mehr als je zuvor von größter Bedeutung. Damit wir uns gegenseitig eine Schulter zum Anlehnen geben können, wollen wir wissen, wie euer Alltag in dieser neuen Realität aussieht. Wie geht es euch? Was beruhigt euch? Was hält euch nachts wach? Was können wir tun, um euch zu helfen? Wir sind sogar neugierig, welchen Filter ihr am liebsten beim Video Call auf Instagram oder Snapchat verwendet! Füllt einfach dieses Formular aus und teilt es mit uns. Alles, was ihr uns erzählt, fließt direkt in unsere Arbeit rein – in Artikel, an denen wir bereits arbeiten und um zukünftige Artikel und Tools zu planen.