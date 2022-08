Wieso du mit deinem Leben nie lange zufrieden bist

Bei einer Studie von 2014 aus dem Magazin Science wurden Teilnehmer:innen aufgefordert, 15 Minuten am Stück allein in einem Zimmer zu sitzen und nachzudenken. In dem ansonsten leeren Raum stand ein Gerät, mit dem sich die Teilnehmer:innen selbst schwache elektrische Schläge verpassen könnten. Als sie vorher danach gefragt wurden, gaben alle an, sie würden auch Geld dazu zahlen, einen Schock zu vermeiden. Und trotzdem: Als sie allein in dem Zimmer saßen und nichts anderes zu tun hatten, schockten sich 67 Prozent der Männer und 25 Prozent der Frauen selbst – mehrmals. Diese Studie demonstriert laut Eyal, dass wir Menschen nicht so gern allein mit unseren Gedanken sind und so einiges tun würden, um ihnen aus dem Weg zu gehen – selbst, wenn wir uns damit wortwörtlich selbst Schaden zufügen.