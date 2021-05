Warum Klatsch & Tratsch gut für dich ist (im Ernst)

Der Vorteil von Klatsch und Tratsch im Vergleich mit gegenseitiger Pflege, so Dunbar, ist, dass das Reden über andere ein „effizienterer Mechanismus für den Aufbau sozialer Bindungen und für soziales Lernen“ ist. Gegenseitige Pflege ist eine Einzelaktivität, die viel Zeit in Anspruch nehmen kann (je nachdem, wie verfilzt oder verlaust das Gegenüber ist), wohingegen ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht schneller geht. Zudem können bis zu vier Personen daran teilnehmen (ein:e Sprecher:in und drei Zuhörer:innen). Bei einer höheren Anzahl neigen wir dazu, uns in kleinere Gruppen aufzuteilen. Das hast du wahrscheinlich schon mal auf großen Partys miterlebt, wo Gäst:innen automatisch verschiedene Gesprächsgruppen, die aus zwei bis vier Personen bestehen, bilden. Das erklärt vielleicht, warum wir soziale Medien so anziehend finden. Die Geschwindigkeit, mit der wir online auf Klatsch und Tratsch zugreifen können, und die schiere Menge ist mehr, als es in persönlichen Gesprächen jemals möglich wäre. Dadurch entsteht der Zwang, ständig nachzusehen, ob wir denn ja noch auf dem Laufenden sind. Natürlich können wir aber nie mit allem Schritt halten. Außerdem sinken die Qualität und der Wert der Informationen, die wir aufnehmen, bei so vielen Erzählungen und Interpretationen.