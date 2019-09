Deutsche Sprache, diskriminierende Sprache?

Mit Absicht will Hornscheidt keine neuen Regeln aufstellen, sondern alle dazu motivieren, selber nachzudenken und mindestens Worte zu wählen, die respektvoll und nicht diskriminierend sind. „Leute sollten Lust bekommen, kreativ und bewusst mit Sprache umzugehen. So können wir gesellschaftlich wirken", so Hornscheidt. Dies sollte schon in der Schule und im Kindergarten mehr vermittelt werden. Bei Berufsbezeichnungen oder Ansprachen müsste es eher um die Funktion oder Rolle gehen – ohne Geschlechter zu benennen.



Aber bei der Herausforderung, zwischen Mann und Frau zu unterscheiden, hört es nicht auf. So ist das Binnen-I (also: FreundInnen), das in den 80er-Jahren aufkam, schon auf der Strecke veraltet. Denn es schließt die Menschen aus, die ihr Geschlecht jenseits von Zweigeschlechtlichkeit definieren, u.a. Homosexuelle, Transsexuelle. Was ist seitdem Neues passiert? Nicht viel! Die Argumente gegen eine Etablierung von neuen Sprachformen im Mainstream seien immer noch dieselben, so Hornscheidt: Zu unverständlich, nicht ökonomisch. Es heißt ewig: Jede Person wisse schließlich, dass alle gemeint sind, wenn da „Lehrer“ steht. Heißt es das wirklich? Ist das Bequemlichkeit oder die Angst vor der Auseinandersetzung mit den diskriminierenden Tendenzen in der Gesellschaft?