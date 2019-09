Die Haut von Frauen ist nach der Pubertät durch Östrogen beeinflusst. Das Porenbild ist eher feiner, die Haare in der Regel voller. Die Hautdurchblutung ist zyklusabhängig und verändert sich um den Eisprung. Männer haben tendenziell öligere Haut und größere Poren. Das ist nicht immer so. Testosteron sorgt mit Stoffwechselprodukten für stärkeren Haarwuchs in manchen Regionen und führt später oft zu altersbedingtem Haarausfall.