Es gibt mehrere Gründe für Sexting. Einer neuen Studie zufolge nehmen Menschen erotische Textnachrichten aber je nach Absender*in unterschiedlich wahr. „Not Cool, Dude: Perceptions of Solicited vs. Unsolicited Sext Messages from Men and Women“ ist der Name einer Studie, die untersucht hat, wie Sext-Nachrichten von Frauen oder Männern auf ihre*n Empfänger*in wirken. Aus ihr geht hervor, dass unaufgeforderte erotische Nachrichten von Männern als unangemessener wahrgenommen werden, als von Frauen, selbst wenn der Inhalt der Nachricht identisch ist.