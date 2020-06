Verändert sich die Porengröße mit dem Alter & wenn ja: Was kann ich dagegen tun?

Poren waren schon im Teenie-Alter ein schwieriges Thema. Und wenn du große hast, dann fühlt sich der Ratschlag, sie einfach ein bisschen zu überpudern wahrscheinlich wie ein Schlag ins Gesicht an – genauso, wie wenn dir jemand mit Cara-Delevingne-Augenbrauen sagt, du sollst einfach etwas Augenbrauengel benutzen, um deine Brauen voller wirken zu lassen, wenn du praktisch haarlos über den Augen bist. Wie geht man jetzt also am besten mit ihnen um? Und warum sind sie auch im Erwachsenenalter noch (oder bei einigen vielleicht auch zum ersten Mal) ein Thema? Irgendeinen Einfluss scheint das Alter ja zu haben – oder hast du schon mal Kinder mit großen Poren gesehen? Ist es also mal wieder die Pubertät, die Schuld an der ganzen Sache ist?