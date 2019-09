Was wir als Wassergewicht bezeichnen, ist eigentlich die Wassermenge, die Platz im Körper einnimmt und so die Zahl auf der Waage beeinflusst. „Dass Wassereinlagerungen sich auch bei deinem Gewicht bemerkbar machen, ist wahr. Wenn du zu oder abnimmst, hängt das also auch mit der Zu- und Abnahme des Wasser im Körper zusammen“, so Dr. Forman. So gesehen ist das Wassergewicht also kein Mythos. Das bedeutet aber nicht, dass du es deshalb unbedingt versuchen solltest loszuwerden. Wenn du eine Diät machst und deinem Körper weniger Nahrung und somit Energie zuführst, greift es notgedrungen auf deine Glykogenspeicher zurück. Diese ziehen normalerweise Wasser in die Zellen (für jedes Gramm Glykogen in Muskeln oder Fett, wird ungefähr drei Gramm Wasser gespeichert). Durch das Abnehmen wird also erstmal dieses Wasser verwertet. Gewöhnt sich dein System dann aber an die Ernährungsumstellung, kommen die Wassereinlagerungen zurück, was aber keinesfalls schlecht ist. „Das ist ein völlig normaler Prozess im Körper. Deine Speicher passen sich nur den neuen Umständen an, was an und für sich nicht schadet“, bestätigt Dr. Forman.