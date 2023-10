Warum behandelt die Presse Frauen immer noch wie Victoria Beckham?

„Ich war immer die Böse in dieser Story“, erinnert sich Victoria. Als David 2003 seinen Transfer von Manchester United zu Real Madrid verkündete, hatten die beiden bis dahin in Spanien weder ein neues Zuhause noch eine Schule für die Kinder gefunden, erklärt sie. In der Presse wurde sie dennoch dafür kritisiert, dass sie nicht direkt mit den Kindern nach Madrid zog. Viele waren der festen Überzeugung, das sei ein Beweis dafür, dass sie Davids Karriere nicht unterstützen wollte – obwohl Victoria in Wahrheit nur sichergehen wollte, dass die Kinder dort ein gefestigtes Leben erwartete. Als dann die Vogue España schrieb, Victoria „hasst Spanien, weil es da überall nach Knoblauch riecht“ (was sie, wie Victoria heute lachend klarstellt, nie gesagt hat), stürzte sich die Klatschpresse auf sie. Sie machten sich über ihr Aussehen, ihre Essgewohnheiten, ihre Karriere lustig. Sie warfen ihr das schlimmste Verbrechen vor, das eine Frau je begehen könnte: schwierig zu sein. Und sobald dann auch Gerüchte rund um Davids vermeintliche Affäre in den Zeitungen landeten, wurde alles für Victoria nur noch schlimmer. Sie sagt, sie sei damals „so unglücklich wie noch nie in meinem Leben“ gewesen.