Doch selbst die Tatsache, dass Frauen in den statistischen Analysen der Branche nicht als gesonderter Markt dargestellt werden, ist ein Hinweis auf die bis heute anhaltende Voreingenommenheit. Wie Rodney „Merritt“ Miller Jr. in seinem weitreichenden Aufsatz If the Shoe Fits: A Historical Exploration of Gender Bias in the U.S. Sneaker Industry (Eine historische Untersuchung der geschlechtsspezifischen Vorurteile in der US-Sneaker-Industrie) feststellt, sind „Vorurteile und Diskriminierung in der US-Sneaker-Industrie das Ergebnis von Vorurteilen in den eigenen sozialen Rahmenbedingungen, die für das Wachstum der Sneaker-Industrie verantwortlich sind“. Das heißt, dass die männliche Vorherrschaft im Sneakermarketing der patriarchalischen Vorherrschaft in der allgemeinen Kultur folgt – das eine folgt dem anderen.