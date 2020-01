Wer schön sein will, muss leiden.“ Ich habe lange daran geglaubt, dass in dem Satz ein wahrer Kern steckt. Ich habe hohe Schuhe getragen, auch wenn das (irgendwann) weh tat. Ab der 7. Klasse wollte ich in der Schule und auch sonst überall keinen Rucksack mehr tragen, weil das nicht „ladylike“ ist. Es musste eine Handtasche sein, in die ich all die schweren Schulbücher steckte und dann auf einer Schulter, mit dem Gewicht schlecht verteilt, durch die Gegend schleppte. Fühlte sich nicht nur scheiße an, sondern ist auch ungesund.