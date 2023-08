Frauen-WM 2023: So viel weniger verdienen die Spielerinnen als die Männer

Letztlich sind die internationalen Teams aber in gewisser Hinsicht auch auf sich allein gestellt. In den USA spielte das Frauen-Team gegen Ende 2022 eine entscheidende Rolle in der Kreation und Verabschiedung des Equal Pay For Team USA Act. Dieses Gesetz garantiert gleichen Lohn und gleiche Benefits für Sportlerinnen , die in internationalen Frauen-Turnieren antreten – und das gilt für über 50 Sportarten. Im Vereinigten Königreich verkündete die UK Football Association, dass das englische Frauen-Fußballteam, die Lionesses, von nun an vergleichbar bezahlt würde wie die Männer. „Equal pay for equal play“ gilt inzwischen auch in Norwegen, Costa Rica, Neuseeland, Australien, Irland, Spanien und in den Niederlanden.