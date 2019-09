Trotzdem gibt es in den Medien kaum Geschichten über Menschen, deren Familien in der zweiten oder dritten Generation in Großbritannien leben. Dabei gibt es viele junge Frauen mit einer doppelten kulturellen Identität. Ihr Alltag ist ein Balanceakt, in dem es gilt, sowohl ihr familiäres Erbe als auch die Einflüsse ihrer „neuen“ Heimat in Einklang zu bringen. Dami erklärt, dass diese Gratwanderung zusätzlich dadurch erschwert wird, dass sie von den Menschen in Großbritannien mit ihrem ethnischen Hintergrund identifiziert wird, während sie im Geburtsland ihrer Eltern als Europäerin gilt.