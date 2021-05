Überschrift: So trägt man Turnschuhe zu jedem Anlass – laut einer Marathonläuferin

Ich war schon immer ein kleiner Tomboy. Ich war in der Schule in jeder Sportmannschaft von Fußball über Tennis und Leichtathletik bis hin zu Langlauf. Als ich älter wurde und sich mein Körper veränderte, veränderte sich auch mein Stil, aber meine Liebe zum Sport ließ nie nach. In meinen frühen 20ern entdeckte ich einige Laufkollektive in London und trat ihnen bei. Dort fand ich viele Freunde mit denen ich mich jedes Wochenende zum Laufen verabredete. Aber es gab immer etwas zu beachten, bevor ich meine Schuhe schnürte und mich auf den Weg machte: meinen Style.