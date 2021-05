Le guide du marathonien pour porter des baskets en toute occasion

Au fil du temps, j'ai intégré mon style de course à pied à mon style quotidien en mélangeant mon look de sport avec des pièces plus féminines. Porter des vêtements voyants et colorés me permet de me sentir bien et d'avoir l'air bien, et lorsqu'il s'agit de m'habiller en fonction de mon style de vie, le confort prime sur tout. Lorsque je choisis une tenue, je choisis automatiquement des baskets comme chaussures de choix pour leur polyvalence, leur fonctionnalité et leur côté pratique. C'est là qu'interviennent les baskets On Cloudnova Wrap. Nées de la marque On, une marque de running qui se caractérise par des atterrissages en douceur et des décollages explosifs, les Cloudnova Wrap sont les premières chaussures exclusives pour les femmes. Elle allie confort et style grâce à sa technologie de nuage amortissant, sa semelle élastique et son design minimaliste - ce qui en fait une chaussure que j'utilise en toute occasion et en toute saison.