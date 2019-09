Ein tätowierter Rücken kann auch entzücken

Ein klarer Nachteil an der Stelle: Man selbst kann sein neues Tattoo nicht ohne Spiegel oder Verrenkungen sehen – bietet allerdings allen anderen an sommerlichen Tag in der überfüllten U-Bahn eine entzückende Kehrseite, die ihnen möglicherweise für einen kleinen Moment die Laune verbessert. Möchte oder kann man die Körperkunst mal nicht präsentieren, kann sie ganz einfach mit Kleidung verdeckt werden. Das tut Ben Affleck übrigens auch. In einem neuen Film soll der Schauspieler jetzt aber oben ohne zu sehen sein – hoffentlich auch von hinten. Wer jetzt schon einmal einen Blick auf den Phoenix werfen möchte, hat hier die Chance dazu. Es lohnt sich!