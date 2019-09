Am Tattoo-Himmel scheint sich derzeit wieder ein neuer artifizieller Trend abzuzeichnen, bei dem manch einer zweimal hinschauen muss, um zwischen einer aufgemalten Tusche-Zeichnung und einem echten Tattoo unterscheiden zu können. Die sogenannten Watercolor-Tattoos zeichnen sich durch sanfte Übergänge, verwässerte Farben und nur wenige bis gar keine Konturen aus – fast so, als seien sie mit einem Pinsel aufgemalt oder getupft worden. Stattdessen gehen die Farbverläufe wie in einer Aquarellmalerei ineinander über.