Ich habe eine Woche lang einen Stimmungsring getestet

Für all diejenigen, die in den 70ern oder 90ern aufwuchsen, war der Stimmungsring so viel mehr als nur ein farbenfrohes Accessoire : Er sollte die wahren Gefühle der Person offenbaren, die ihn trug – in Form eines schlichten Farbcodes. Kein Wunder, dass der Stimmungsring extrem beliebt war.