Sind Dessous wirklich so sexy?

Nichts davon bedeutet, dass an Cobbs Beziehung – und der Beziehung all der anderen Personen zu Dessous, mit denen ich sprach – etwas nicht stimmt. Laut Dr. Keyser ist es möglich, Dessous zu tragen und sich dabei sexy zu fühlen, ohne sich damit den Normen unserer patriarchalischen Gesellschaft zu unterwerfen. Sie sagt, dass das Tragen von Lingerie sogar ein zutiefst feministischer Akt sein kann. Das Ganze ist aber auch kompliziert, weil es in unserer Gesellschaft Rassismus, weiße Vorherrschaft, Sexismus und eine Form von Vergewaltigungskultur gibt. Während also viele von uns nicht mit der Wimper zucken, wenn sie Spitzenunterwäsche tragen, wird diese Entscheidung nicht in einem Vakuum getroffen. „Ich denke, die Behauptung, dass wir uns in Dessous sexy fühlen, wird durch die Tatsache kompliziert, dass wir unsere patriarchalische und frauenfeindliche Kultur verinnerlichen – es ist schwer, das nicht zu tun –, und das durchdringt jeden Beschluss in unserem Leben, wie auch diese intime Entscheidung“, sagt sie.