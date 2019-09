Hauptcharaktere der Komödie (engl. Ten Things I Hate About You) von 1999 sind die beiden Schwestern Kat und Bianca Stratford, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Im Gegensatz zu zu ihrer Schwester, interessiert sich die kratzbürstige Kat (Julia Stiles) für feministische Literatur oder Girlrockbands und weniger für das, was andere von ihr halten. Ein weiteres Schmankerl: Heath Ledger spielt den Schulrebell Patrick, der sich in die aufmüpfige Kat verliebt.